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Opel Mokka-e, 2022'nin ilk yarısında Türkiye'de

24.09.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Opel Mokka-e, 2022'nin ilk yarısında Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Opel'in haziran ayında ilk kez satışa sunduğu yeni Mokka'nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, 2022'nin ilk yarısında Türkiye'de satışa sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, güncel tasarım dilini tam anlamıyla hayata geçirdiği ilk modeli yeni Mokka'yı geçen haziran ayında Türkiye'de satışa sunmasının ardından aynı modelin elektrikli versiyonunu da Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Opel'in tamamen elektrikli Mokka-e modeli, 2022'nin ilk yarısında Türkiye'de de yollara çıkacak. Yeni Opel Mokka-e, tamamen elektrikli motoru ile emisyonsuz ve keyifli bir sürüş sunuyor.

Alman otomobil üreticisi Opel, yeni Mokka ile eğlenceyi ve modernliği harmanlayan tamamen yeni bir otomobil ortaya koyuyor. Sıfır emisyonlu elektrikli sürüş özelliği ile son derece verimli ve kompakt olan Mokka-e, kullanıcısının hem şehir içi hem de güvenli otoyol sürüşlerini en iyi şekilde destekliyor.

Yeni Mokka, Opel tarihinde ilk kez satışa sunulduğu günden itibaren tamamen elektrikli bir versiyona sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Mokka-e, emisyonsuz sürüş ile üstün sürüş keyfini bir arada sunuyor. Mokke-e'nin elektromotoru, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor. Elektrikli sistem son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor.

Sürücü “Normal", "Eko" ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor. Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.

Yeni Opel Mokka-e modelinde standart olarak sunulan 100 kW’lık DC hızlı şarj sistemi, bataryayı yüzde 80 seviyesine 30 dakikada şarj etme olanağı sunuyor.

Mokka-e, normal sürüş modunda WLTP normuna göre 322 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Eko sürüş modu, menzili daha da uzatabiliyor. Ev tipi priz için kablo çözümü, wall box veya yüksek hızlı şarj olsun, yeni Mokka-e tek fazdan üç fazlı 11 kW’a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor.

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