Oppo, Android 13 tabanlı ColorOS 13'ü piyasaya sürüyor

İSTANBUL (AA) - Oppo, en yeni mobil işletim sistemi ColorOS 13'ü 18 Ağustos'ta piyasaya sürecek. ColorOS 13, Android 13 tabanlı ilk OEM işletim sistemlerinden biri olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oppo, ColorOS'ta mümkün olan en iyi işletim sistemi deneyimini sunmak için Android ile yakın bir şekilde çalışıyor.

Mayıs ayında Google I/O toplantısında Oppo, Oppo Find N ve Oppo Find X5 Pro'nun dünya çapında Android 13 beta güncellemesini alan ilk akıllı telefonlar arasında olacağını duyurmuştu. Android 13'ün temel güvenlik ve gizlilik özellikleriyle bütünleşen ColorOS 13; Oppo tarafından geliştirilen, büyük ekranlarla en iyi deneyimi sunmak, birden fazla cihaz arasında sorunsuz bağlantı sağlamak, üretkenliği ve verimliliği artırmak için özel olarak tasarlanmış bir dizi yeni akıllı özellik içeriyor. Sorunsuz bir Android deneyimi sunmak için işletim sistemine yeni bir tasarım da eklenecek.

18 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek ColorOS 13 tanıtımı için YouTube ve Twitter'da ColorOS resmi hesapları takip edilebiliyor.

