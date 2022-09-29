Oppo, BEYOND Expo 2022'den iki ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Oppo, dünya çapında 20 binden fazla bilim ve teknoloji uzmanı ile 500 teknoloji şirketini ağırlayan BEYOND Expo 2022'de, sürdürülebilirlik alanındaki adımları ve SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisindeki başarılarıyla 'Etki' ve 'Tüketici Teknolojilerinde İnovasyon' ödüllerine layık görüldü.

Oppo açıklamasına göre, Oppo etkinlikte, Oppo Research Institute Innovation Accelerator ile ilgili sonuçları da paylaştı. Fuarın bir parçası olarak verilen Beyond Ödülleri, sağlık, sürdürülebilirlik ve tüketici teknolojisindeki en son yenilikleri öne çıkarıyor.

Verilen ödüllerden Etki Ödülü, teknoloji aracılığıyla toplumsal sorunlara yönelik olumlu etkilerde bulunan kurumların, çevreye, bilime ve teknolojiye sunduğu olumlu katkılarını takdir etmeyi amaçlıyor. Sürdürülebilirlik alanında attığı adımların ve başarılarının olumlu etkisi nedeniyle, bu yıl Etki Ödülü'ne Oppo layık görüldü.

Oppo'nun elektronik cihazlara daha hızlı ve daha güvenli şarj sağlamak için geliştirdiği Supervooc hızlı şarj teknolojisi, Beyond Ödülleri jürisi tarafından yılın çığır açan sektör lideri teknolojisi seçildi. Hızlı şarjın faydası ve teknolojiyi destekleyen ürün ekosistemi, Oppo'ya Tüketici Teknolojilerinde İnovasyon Ödülü getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyond Expo'nun kurucu ortağı Dr. Lu Gang, Beyond Expo'nun inovatif teknolojileri ve bunların toplum üzerindeki etkilerini göstermek üzere kurulduğunu ifade etti.

Gang, "OPPO Research Institute Innovation Accelerator'dan güç alan sürdürülebilirlik çabaları ve Supervooc hızlı şarj teknolojisi, bize Oppo'nun inovatif teknolojilerinin toplumun, sektörün ve insanların deneyimleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

- Oppo daha sürdürülebilir bir gelecek için sektöre yön veriyor

Oppo'nun sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda geliştirilen hızlı şarj teknolojisi, mobil cihazlara yüksek şarj hızları sağlamanın yanında pil güvenliğini ve ömrünü iyileştirme hedefiyle tasarlandı.

Oppo, Beyond Expo 2022'de sektör lideri Pil Sağlığı Motoru teknolojisinden de bahsetti. Bu teknoloji, sistem düzeyindeki Akıllı Pil Sağlığı Algoritması ve Pil İyileştirme Teknolojisi aracılığıyla pil ömrünü uzatıyor. Pil ömrünü mevcut sektör ortalamasının iki katına çıkaran Oppo, elektronik atıkları azaltmaya ve tüketicilerin akıllı telefonlarından daha uzun süre optimum performans elde etmesine yardımcı oluyor.

Mobil telefonlar için sunulan ilk hızlı şarj teknolojisi Supervooc hızlı şarj, dünya çapında 220 milyon kullanıcının şarj deneyimini iyileştirdi. 1.800'den fazla patentli lisans sağlayarak bu çözümün üçüncü taraf üreticilerin ürünlerinde kullanılmasına imkan tanıyan Oppo, hızlı şarj teknolojisinin inovasyonlarla gelişmesini ve popülerleşmesini desteklemeye devam ediyor.

- OPPO, dünyanın her yerindeki kullanıcılarına gelişmiş deneyimler sunmaya devam edecek

Bu yılın başlarında faaliyete geçen Oppo Research Institute Innovation Accelerator platformu, dünya çapında teknolojiyle ve inovasyonla ilgili çalışmalar yürütenlerin, daha iyiye yönelik fikirlerin gücünü açığa çıkarması için desteklenmesi hedefiyle kuruldu.

Beyond Expo 2022 katılımcıları, bu yılın programının kazananlarıyla ilgili detaylı bilgiler de edindi. Sergilenen konseptler arasında çok büyük bir deprem erken uyarı sistemi, yapay zeka destekli psikiyatrik tanı ve tedavi sistemi ve etkileşimli holografik görüntüleme teknolojisi gibi birçok çözüm yer aldı.

