Oppo Enco X2, gürültü engelleme yeteneğiyle sesleri dengeliyor

İSTANBUL (AA) - Oppo, yeni akustik amiral gemisi gerçek kablosuz kulaklık modeli Enco X2'yi Türkiye pazarında tüketicilerle buluştururken özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Şirket açıklamasına göre, stüdyo kalitesinde ses sunmaya odaklanan gerçek kablosuz kulaklık Oppo Enco X2, Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile tasarlanan Süper Dinamik Dengeli Gelişmiş Motoru'nun sağladığı (SuperDBEE) akustik sistemle donatıldı.

Kulaklıklarda yeni ve Düşük Gecikmeli Yüksek Çözünürlüklü Ses Kodeği (LHDC) 4.0 bulunuyor. Ultra geniş frekansa sahip aktif gürültü engelleme (ANC) çözümüyle donatılan Oppo Enco X2, gürültü engelleme yetenekleriyle sesleri bozulmadan dengelerken ses sunma konusunda çıtayı yükseltiyor.

SuperDBEE akustik sistemini sunmak için, Dynaudio'nun üst düzey stereo teknolojisi, Oppo Enco X2'nin kulaklık ünitelerine yerleştirildi. Koaksiyel çift sürücüleriyle sistem, kullanıcının dinleme keyfini artıran pürüzsüz ve doğal bir ses sunuyor. Eş eksenli sistemin 0,0095 mm inceliğindeki bas birimi, bir önceki modelden farklı olarak, hızlı aktarmalı ve düşük bozulmalı ultrasonik titreşim sistemine sahip. Sistemde altın solvent döküm sıvı kristal polimer (LCP) diyafram ile yüksek hassasiyetli 0,033 mm inceliğinde DCAA ses bobinleri kullanılıyor. Bu yapı, Oppo Enco X ile karşılaştırıldığında, gerçekçi ve yüksek kaliteli bir dinleme deneyimi için anlık geçiş tepkileri veren ve süper düşük bozulmalar sunan LCP diyaframı sayesinde yüzde 31 daha hafif.

Tizler konusunda ise Enco X2, Oppo'nun imzası olan düz diyafram yapıyı koruyor ve Absolute Center Quad-Magnet Planar Tweeter/Mutlak Merkezi Dörtlü Mıknatıslı Düzlemsel Tweeter ile donanmış halde geliyor. Tweeter, önceki nesille kıyaslandığında, kulaklıklarda 40 kHz'e kadar ulaşabilen yüzde 100 daha geniş bir frekans aralığı sağlıyor. Ayrıca daha net ve etkili ses vermek için daha yüksek çözünürlüklü bir tiz performansı sunabiliyor.

Oppo Enco X2'de, bir donanım olarak bulunan Çip Üzerinde Sistem (SoC) içindeki DAC çipinin devre yapısı yeniden optimize edildi. Aynı zamanda daha yüksek kalitede ses endüktörü kullanıldı. Bu geliştirmeler, kulaklıklara iletilen seste yüzde 25'lik bir artış sağladı.

Oppo Enco X2, 2 yıllık inovasyon ve araştırmanın bir sonucu olarak geliştirilen Golden Sound özelliğine de sahip. Golden Sound Boost, kullanıcıların işitme seviyelerini, kulak kanalı yapısıyla ilgili bilgileri ve kişiselleştirilmiş dinleme tercihlerini tek yerde entegre ediyor. Akıllı algoritma, yalnızca beş dakikalık bir testle, kullanıcının kulak kanalının modelini çıkarıyor. Bu da Oppo Enco X2'nin kayıt stüdyolarına yakın hassasiyette ses sunmasına yardımcı oluyor.

- Gerçek kablosuz gürültü engelleme

Enco X2'nin 3 mikrofonunun 2'sinde Aktif Gürültü Engelleme'yi destekleyen üç çekirdekli bir çip mevcut. 45dB'ye ulaşabilen Aktif Gürültü Engelleme derinliği ve 4000Hz'e kadar genişleyebilen Aktif Gürültü Engelleme Frekans Aralığı sunabilen Oppo Enco X2, geleneksel kulaklıklarda başarılması zor bir işin üstesinden gelerek dış sesleri istenmeyen durumlarda kolay ve etkili bir şekilde bloke edebiliyor.

Oppo Enco X2'nin üçlü mikrofon sisteminin en gelişmiş yönü ise sesi kemikten ileten mikrofon özelliği. Mikrofon, kullanıcının sesini tanımlamak ve aramaları geliştirmek için sesi kafa tası kemiğinden ileten (bone voiceprint) bir yapay zeka gürültü azaltma algoritması kullanıyor ve böylece aramalarda kullanıcının sesi her zaman duyulabiliyor.

Oppo ayrıca kişiselleştirilmiş bir Aktif Gürültü Engelleme teknolojisi sunmak için gerçek kullanıcı verilerinden faydalandı ve binlerce kulak içi test gerçekleştirdi. Toplanan verilerin yardımıyla Oppo Enco X2, gürültü kontrol eğrisini her kullanıcının kulak kanalı yapısına göre ayarlayabiliyor ve kişiselleştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme özelliğini tam anlamıyla kullanıcıya özel hale getirebiliyor. Gerçek kablosuz kulaklıklarda sıkça karşılaşılan rüzgar gürültüsü sorununun üstesinden gelmek için Oppo Enco X2, özel olarak tasarlanmış rüzgar geçirmez tel örgülere sahip.

Oppo Enco X2, önceki modelde çok sevilen bir özellik olan Uyarlanabilir Aktif Gürültü Engelleme özelliğine de sahip. Uyarlanabilir Aktif Gürültü Engelleme, kullanıcının bulunduğu gürültülü ortama ve kullanım senaryolarına bağlı olarak, gürültü engelleme seviyesini anında değiştirebiliyor. Uyarlanabilir Aktif Gürültü Engelleme, evde eğlenen ya da açık havada keyif yapan her kullanıcının gürültü engelleme ihtiyaçlarını karşılıyor.

- Enco X2 önemli yükseltmelerle geliştirildi

Oppo'nun amiral gemisi akustik ürünü Oppo Enco X2, kullanıcı odaklı önemli yükseltmelerle geliştirildi. Ekstra uzun pil ömründen iki kulaklıkla ayrı ayrı da bağlantı sağlayabilen Bluetooth 5.2'ye ve optimize edilmiş kullanım rahatlığına kadar her geliştirme, Oppo'nun kullanıcı deneyimine öncelik verme konusundaki titiz çabalarının bir yansıması olarak sunuluyor.

Oppo Enco X2, ultra hızlı şarj ve uyumlu Qi kablosuz şarjı da destekliyor. Şarj kutusunun desteğiyle birlikte, kulaklık 40 saate kadar kullanılabiliyor. 6 saat müzik dinlemek için sadece 5 dakikalık şarj yeterli oluyor.

Oppo bir yandan da ergonomik tasarım konusundaki araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor ve bu çaba sayesinde 4,7 gram olan Oppo Enco X2 rahat bir kullanım sağlıyor. Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli Oppo Enco X2'nin, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2 bin 899 TL.

