OPPO Reno17 serisi için tarih ortaya çıktı: 200 MP kamera iddiası

Ağustos ayında ortaya çıkan bir söylentide OPPO'nun Reno17 serisi için telekonvertör lens test ettiği öne sürülmüştü. Şimdi ise serinin tanıtım takvimi ve bazı özellikleri hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

OPPO RENO17 SERİSİ GELECEK AY ÇİN'DE TANITILABİLİR

Sızıntı kaynağı Smart Pikachu'ya göre OPPO Reno17 serisinin gelecek ay Çin'de tanıtılması planlanıyor. Serinin farklı ekran boyutlarına sahip iki modelden oluşacağı iddia ediliyor.

Her iki telefonun da Reno16 ve Reno16 Pro modellerinde bulunan yapay zekâ (AI) düğmesini koruyacağı belirtiliyor.



Oppo Reno16 Pro

Sızıntıya göre OPPO Reno17 serisinde 200 MP çözünürlüğünde bir arka kamera bulunabilir. Ayrıca yeni telefonların "modaya uygun" bir tasarımla geleceği öne sürülüyor.

Reno17 modellerinin yeni canlı video ve fotoğraf düzenleme özellikleri de sunması bekleniyor.

OPPO Reno17 serisiyle ilgili önümüzdeki haftalarda daha fazla sızıntının ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: GSMArena