OPPO Reno7 ile her anı yakalayan görüntüleme gücü

İSTANBUL (AA) - Etkileyici görüntüleme özellikleriyle öne çıkan OPPO'nun Reno 7 modelinde kullanıcılar, IMX709 sensörlü Ultra Algılamalı Selfie, Mikrolens ve Bokeh Parlak Portre ile şaşırtıcı derecede profesyonel portreler çekebiliyor.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, milyonlarca fotoğraf tutkununun olduğu dünyada her sene 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü olarak kutlanıyor.

OPPO'nun Sony ile birlikte geliştirdiği IMX709 sensörlü Ultra Algılamalı Selfie, Mikrolens ve Bokeh Parlak Portre ile desteklenen Reno7 modeli, yaşanılan en değerli anları ölümsüz kılmak için üstün kamera performansına sahip bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Fotoğrafçılık performansında büyük bir yeniliğe işaret eden OPPO Reno7'de 64MP yapay zeka kamera, 2MP Bokeh kamerası ve görüntülerin boyutunu 15x veya 30x büyüten 2MP Mikrolens bulunuyor.

Akıllı telefondaki Mikrolens etrafında, kullanıcıların mikro dünyaları keşfetmeleri için bir dolgu ışığı görevi gören Yörünge Işığı da yer alıyor. Bu ışık ayrıca, lens kullanımdayken, bir mesaj geldiğinde, oyun oynarken veya akıllı telefon şarj olurken hafifçe parlıyor ve bildirim ışığı görevi de görüyor.

Akıllı telefonun 32MP selfie kamerası, OPPO ve Sony'nin birlikte geliştirdiği amiral gemisi RGBW IMX709 sensörden güç alıyor ve dünyada ilk kez Reno7 modeliyle kullanıcılara sunuluyor.

IMX709, tamamen yeni bir RGBW piksel dizilimine ve OPPO'nun kendi geliştirdiği Quadra Binning algoritmasına sahip bulunyor. Sensör, bu algoritma sayesinde standart RGGB sensörlerinden yüzde 60 daha fazla ışık yakalıyor, grenli görünümü yüzde 35'e kadar azaltıyor ve düşük ışık koşullarında daha net ve parlak görüntüler sunuyor.

Amiral gemisi seviyesinde donanımlara sahip OPPO Reno7, etkileyici görüntüleme özellikleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılar, Bokeh Parlak Portre, Selfie HDR, Yapay Zeka Güzelleştirme Modu, Yapay Zeka Renk Paleti, Ultra Net 108MP Görüntü Özelliği, Yapay Zeka Sahne Geliştirme, Görüntü Netlik Motoru ve diğerler özellikler sayesinde, etraflarında olanları yakalayabiliyor, şaşırtıcı derecede profesyonel portreler çekebiliyor.

OPPO Reno7'deki Bokeh Parlak Portre, tek bir tıklamayla, neredeyse üst düzey bir DSLR fotoğraf makinesinde olduğu gibi, zengin bokeh etkisine sahip ışık noktaları içeren portre görüntüleri yakalayabiliyor. Ayrıca yoğun mercek parlaması özelliğiyle çekimleri daha da zenginleştirirken ten rengindeki bozulma sorunlarını da gideriyor.

Selfie HDR, loş veya arkadan aydınlatmalı ortamlarda net selfie'lerin çekilmesine imkan tanıyor. Bu özellik, arka plan ışığını otomatik olarak algılıyor ve parlak ışığı azaltarak görüntüde daha fazla detayı ortaya çıkarmak için OPPO'nun HDR algoritmasını kullanıyor.

