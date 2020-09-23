Opr. Dr. Erkal: “Dünyada 800 milyon insan obez”

Obezite ve Metabolik Cerrahi uzmanı Opr. Dr. Doğan Erkal, dünyada 800 milyondan fazla insanın obezite sorunu olduğunu vurgulayarak, obezitenin, önlenebilir ölüm nedenleri arasında 2’nci sırada olduğunu söyledi.

Mersin Özel Ortadoğu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi uzmanı Opr. Dr. Doğan Erkal, yaptığı açıklamayla çağın hastalığı obezite ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Opr. Dr. Erkal, dünyada giderek artan obeziteye dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

“800 milyon insan obez”

Dünya Sağlık Örgütünün obeziteyi ‘sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesi’ olarak tanımladığını belirten Erkal, “Morbid obezite ise hastalık derecesinde şişmanlık olarak tanımlanır. Obezite, önlenebilir ölüm nedenleri arasında şu anda sigaradan sonra 2’nci ölüm sebebi. 2019 yılı verilerine göre dünyada 800 milyon insan obez, 2,3 milyar insan ise fazla kilolu” dedi.

“Cerrahi yöntemle morbid obezite kalıcı olarak ortadan kalkıyor”

Sıklıkla başvurulan bir yöntem olan diyetle kilo vermeye de değinen Erkal, “Morbid obezseniz ilk yapmanız gereken, durumun ciddiyetini kabullenmek ve zaman kaybetmeden tıbbi yardım almak. Morbid obezlerin diyet ve egzersiz yapmaları durumunda dahi kalıcı olarak kilo kaybetme oranları yüzde 2’ler düzeyindedir, diğerleri verdikleri kiloları bir şekilde geri almaktadır. Obezite cerrahisi, morbid obeziteyi kalıcı olarak ortadan kaldıran tek ve en etkili tedavi yöntemidir” diye konuştu.