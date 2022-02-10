Öpüşme izni olay olmuştu! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'dan kötü haber

2014 yılında dünyaevine giren Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çiftinden, sevenlerini üzen bir haber geldi. Ünlü çiftin evliliğinin sallantıda olduğu iddia edildi.

Magazin dünyası, 24 saat içinde 3 ayrı boşanma haberiyle sarsıldı. Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven, 1 buçuk yıl önce dünyaevine girdiği futbolcu eşi Caner Turp ile boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Gizem Güven'in ardından bir boşanma haberi de başarılı oyuncu Fırat Tanış'tan geldi. Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış ile 5 dakikalık bir duruşma sonrası, yollarını ayırdı.

2014 yılında nikah masasına oturan Emrah ve eşi Sibel Kirer de, bugün boşanan çiftlerden biri oldu.

EVLİLİKLERİ SALLANTIDA

Snob Magazin'in iddiasına göre, Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in evliliği bir süredir sallantıda. Konuyla ilgili Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Selen Görgüzel, kasım ayında seyirci karşısına çıkan 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' tiyatro oyunuyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Eşi Hamdi Alkan'ın önünde, rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşen Görgüzel, ''Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam, sadece paylaşırım'' diyerek eleştirilere yanıt vermişti.

''ALLAH HAMDİ ALKAN'A SABIR VERSİN''

Selen Görgüzel'in, eşi Hamdi Alkan'ın önünde öpüşmesi, sosyal medyada büyük tepki çekmiş ''Bu kadar genişlik de pes!'' gibi yorumlar yapılmıştı. Al Sana Haber programında yorumcu koltuğunda oturan Nihat Doğan ise ''Allah, Hamdi Alkan'a sabır versin'' demişti.



