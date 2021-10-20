Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

'Misafir' dizisiyle televizyonlara dönen Hazal Kaya'nın, şimdilerde yakın arkadaşı olan Enis Arıkan'la 2007 yılında Genco dizisinde birlikte rol aldığını biliyor muydunuz?

Hazal Kaya, 2007-2008 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Genco dizisiyle tanınırlığını arttırdı.

Kaya, ilk başrol deneyimi olan dizide 'Özge' karakterine hayat veriyordu.

Bir dönemin sevilen dizisi Genco'da, Kaya'nın şimdilerde çok yakın arkadaşı olan Enis Arıkan da yer alıyordu.

Arıkan, Hazal Kaya'nın hayat verdiği Özge karakteriyle flört eden Cüneyt'i canlandırıyordu.

Arıkan'ın oynadığı Cüneyt karakteri, şımarık ve sorumsuz davranışlarıyla seyirci tarafından sevilmeyen bir zengin çocuğuydu.

Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın havuz başındaki samimi görüntüleri, görenleri şaşırttı.

Görüntülerde, Cüneyt ve Özge öpüşmek üzereyken, Genco'nun varlığından dolayı aniden birbirlerinden uzaklaşıyorlar.

Şimdilerde birbirlerinin yanından ayrılmayan iki sıkı dost olan Kaya ve Arıkan, sosyal medyada birlikte eğlendikleri anları paylaşıyorlar.

İkili, en son Benden Ne Olur filminde kamera karşısına geçmişti.



