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Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

20.10.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin aleminde dostluklarıyla örnek gösterilen Hazal Kaya ve Enis Arıkan ikilisinin, yıllar önce Genco dizisindeki samimi görüntüleri, sevenlerini şaşırttı.

Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

'Misafir' dizisiyle televizyonlara dönen Hazal Kaya'nın, şimdilerde yakın arkadaşı olan Enis Arıkan'la 2007 yılında Genco dizisinde birlikte rol aldığını biliyor muydunuz?

Hazal Kaya, 2007-2008 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Genco dizisiyle tanınırlığını arttırdı.

Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

Kaya, ilk başrol deneyimi olan dizide 'Özge' karakterine hayat veriyordu.

Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

Bir dönemin sevilen dizisi Genco'da, Kaya'nın şimdilerde çok yakın arkadaşı olan Enis Arıkan da yer alıyordu.

Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

Arıkan, Hazal Kaya'nın hayat verdiği Özge karakteriyle flört eden Cüneyt'i canlandırıyordu.

Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

Arıkan'ın oynadığı Cüneyt karakteri, şımarık ve sorumsuz davranışlarıyla seyirci tarafından sevilmeyen bir zengin çocuğuydu.

Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın havuz başındaki samimi görüntüleri, görenleri şaşırttı.

Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

Görüntülerde, Cüneyt ve Özge öpüşmek üzereyken, Genco'nun varlığından dolayı aniden birbirlerinden uzaklaşıyorlar.

Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

Şimdilerde birbirlerinin yanından ayrılmayan iki sıkı dost olan Kaya ve Arıkan, sosyal medyada birlikte eğlendikleri anları paylaşıyorlar.

Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!

İkili, en son Benden Ne Olur filminde kamera karşısına geçmişti.

Öpüşmeye ramak kala! Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın Genco dizisindeki görüntüleri şaşırttı!


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Anahtar Kelimeler:
Enis Arıkan Hazal Kaya
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