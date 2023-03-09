Öpüşürken yakalanmışlardı! Futbolcu Dorukhan Toköz'den Pelinay İgit paylaşımı

Trabzonspor forması giyen Dorukhan Toköz yeni aşka yelken açtı. Daha önce Bahar Şahin ile aşk yaşayan Dorukhan Toköz, Ozan Dolunay ile ayrılan Pelinay İgit ile aşk yaşıyor.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile sosyal medya fenomeni Pelinay İgit, Yeniköy’de bulunan bir mekânda aşk dolu dakikalar yaşarken görüntülenmişti.

Öpüşürken yakalanan ikili artık aşklarını gizlemiyor. İkili son olarak aşk pozlarını paylaştı.

Futbolcu sevgilisinin pozunu kalp emojisiyle sayfasından da paylaştı.



