MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Öpüşürken yakalanmışlardı! Futbolcu Dorukhan Toköz'den Pelinay İgit paylaşımı

Öpüşürken yakalanmışlardı! Futbolcu Dorukhan Toköz'den Pelinay İgit paylaşımı

09.03.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Dorukhan Toköz, model ve sosyal medya fenomeni Pelinay İgit ile öpüşürken görüntülenmişti. Aşıklar artık ilişkilerini saklamıyor ikilinin sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

Öpüşürken yakalanmışlardı! Futbolcu Dorukhan Toköz'den Pelinay İgit paylaşımı

Trabzonspor forması giyen Dorukhan Toköz yeni aşka yelken açtı. Daha önce Bahar Şahin ile aşk yaşayan Dorukhan Toköz, Ozan Dolunay ile ayrılan Pelinay İgit ile aşk yaşıyor.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile sosyal medya fenomeni Pelinay İgit, Yeniköy’de bulunan bir mekânda aşk dolu dakikalar yaşarken görüntülenmişti.

Ekran Alıntısı

Öpüşürken yakalanan ikili artık aşklarını gizlemiyor. İkili son olarak aşk pozlarını paylaştı.

Bambaşka biri oldu! Bir de şimdi görün... Bambaşka biri oldu! Bir de şimdi görün...

3

Futbolcu sevgilisinin pozunu kalp emojisiyle sayfasından da paylaştı.

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli olduBurcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu
Galatasaray'ın yıldızına çapkınlık tokadı! "Ne kaybettiğine bir bak!"Galatasaray'ın yıldızına çapkınlık tokadı! "Ne kaybettiğine bir bak!"
'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi
Anahtar Kelimeler:
Dorukhan Toköz Oyuncu sevgilisi ele

En Çok Okunan Haberler

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Galatasaray ihya olacak! Arabistan Prensi mest oldu, talimatı verdi

Galatasaray ihya olacak! Arabistan Prensi mest oldu, talimatı verdi

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.