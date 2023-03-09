Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari büyüdü, anne oldu! Son hali olay

Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari değişimiyle dikkat çekiyor.

Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti, 2020 yılının Ekim ayında kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı.

Ayşecan Tatari, kızının sevimli hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

AYŞECAN TATARİ'NİN ESTETİKLE DEĞİŞİMİ

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sunu canlandıran Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak ancak Şehir Tiyatroları'ndan yer alıyor

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su estetik dokunuşlarla da bambaşka biri oldu. Ayşecan Tatari güzelliğiyle hayranlarından beğeni alıyor.



