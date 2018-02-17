Gönüllüler takımı yarışmacısı olarak 'Survivor 2018' macerası başlayan Ecem Karaağaç, takım arkadaşlarının oyları sonucu All Star takımına geçti. All Star'ın güçlü isimlerinden Ümit Karan, rakip ekibin bu kararı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Eski milli futbolcu, "Karşı tarafta daha zayıf yarışmacılar olduğunu düşünüyorum. Bence büyük bir hata, stratejik bir hata. Orada başka bir film döndü. Mutlaka bir film var, neden iyi bir yarışmacıyı bize gönderiyorsun? Ecem, Nevin Yanıt'la neredeyse kafa kafaya geldi, sadece atışta kaybetti" ifadelerini kullandı.