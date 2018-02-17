MAGAZİN

'Orada başka bir film döndü'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 15:02 | Son Güncelleme

'Survivor 2018'de All Star takımında mücadele eden Ümit Karan, gönüllüler takımının Ecem Karaağaç'ı göndermesini değerlendirdi.

'Orada başka bir film döndü'

Gönüllüler takımı yarışmacısı olarak 'Survivor 2018' macerası başlayan Ecem Karaağaç, takım arkadaşlarının oyları sonucu All Star takımına geçti. All Star'ın güçlü isimlerinden Ümit Karan, rakip ekibin bu kararı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Eski milli futbolcu, "Karşı tarafta daha zayıf yarışmacılar olduğunu düşünüyorum. Bence büyük bir hata, stratejik bir hata. Orada başka bir film döndü. Mutlaka bir film var, neden iyi bir yarışmacıyı bize gönderiyorsun? Ecem, Nevin Yanıt'la neredeyse kafa kafaya geldi, sadece atışta kaybetti" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Karan SURVİVİOR

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne kadar boş program
adaya yıldırım düşse hakandan bileceksiniz...
yalandan kavga resmen tiyatro yaa
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