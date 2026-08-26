Yaşar Alptekin şalvar, cübbe ve sarıklı imajından vazgeçti! Eleştiri yağınca açıkladı

Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin her şeyi geride bırakarak maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. Özellikle sarık ve cübbeli tarzıyla dikkat çeken Alptekin imajını yeniledi. Şalvar, sarık ve cübbe giymeme kararı alan bir dönemin yıldız oyuncusu sosyal medyadaki eleştirilere isyan etti.

Tam 6 yıl boyunca cübbe ve şalvarla sokaklarda dolaştığını belirten ünlü isim, çok güvendiği ve saygı duyduğu bir vekil abisinin kendisine şu tavsiyede bulunduğunu söyledi:

"AKLIMA YATTI CÜBBEMİ ÇIKARDIM"

"İlk ve son böyle bir açıklama yapacağım. Eski hayatına mı özeniyorsun eleştirisi yapıyorlar. Ben 6 sene cübbe ile dolaştım. 6 senenin sonunda vekil abi 'Yaşar, sen bizim gibi dolaşırsan aradaki köprüyü kırarsın. Sen sosyete ve sanat camiasından geldin. Bizim gibi giyinirsen oradaki insanlara tebliğ görevini yapamazsın' dedi. Ben yine ısrarla böyle gezeceğim dedim. Aynı abi yine 'Yusuf İslam müslüman olunca cübbe sarık giydi, hayran kitlesi onu bıraktı. Ama boksör Muhammed Ali takım elbiseyle dolaştı, milyonların müslüman olmasına vesile oldu. Sen Muhammed Ali ol.' Bu söz aklıma yattı ve cübbemi çıkardım."

İnancında hiçbir değişim olmadığını, amacının sadece sanat ve gençlik dünyasına daha rahat ulaşarak köprü olmak olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Ben halk ne der değil, Hâk ne der derdindeyim" dedi.