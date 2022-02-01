Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, Adana'da başladı

Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, Adana'nın Kozan ilçesinde başladı.

Kozan Spor Salonu'ndaki şampiyonaya, 57 ilden 186'sı kadın 648 sporcu katılıyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından karşılaşmalara geçildi.

Pazar günü sona erecek şampiyonanın ilk günündeki karşılaşmaları, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kürşat Gültekin ile vatandaşlar izledi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz