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Ordu, aşılama çalışmalarında Türkiye'de üçüncü sıraya yükseldi

04.10.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu, aşılama çalışmalarında Türkiye'de üçüncü sıraya yükseldi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, aşılama çalışmalarında Ordu'nun Türkiye'de üçüncü sıraya yükseldiğini bildirdi.

Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Sonel, aşılama çalışmalarında Ordu'nun Türkiye'de üçüncü sıraya yükseldiğini ifade ederek, "Ordu ili olarak, yapmış olduğumuz farkındalık çalışmalarıyla aşılama oranlarında iyi durumdayız. Bu hafta başı itibariyle Türkiye genelinde üçüncü sıraya kadar yükseldik." dedi.

Vali Sonel, bu başarıdan dolayı sağlık çalışanları başta olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür ederek, "Okullarımız açıldı çok daha dikkatli olmalıyız. Çocuklarımız okullarından, öğretmenlerinden ayrı kalmak istemiyorlar. Onun için tedbiri elden bırakmayacağız. Bizler de bu konuda yoğun çaba sarf ediyoruz. Asla rehavete kapılmayacağız. Aşılarımızı mutlaka yaptıracağız. Yaklaşmakta olan kış mevsimi ve havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlarda bir araya gelmeler olmamalı. Bireysel tedbirlerimizi mutlaka almalıyız." diye konuştu.

Vali Sonel, yetim ve öksüz çocuklar, engelli vatandaşlar, şehit ve gazi ailelerinin evlerinde ziyaret edilmesiyle ilgili kaymakamlara talimat verdi.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Altınbaş tarafından da bir sunum yapıldı.

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