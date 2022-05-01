Ordu, Bayburt ve Artvin'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Ordu, Bayburt ve Artvin'de kutlandı.

Ordu'daki Trabzonsporlular Derneği'nde Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını izleyen taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Takımlarının bayrakları ve atkılarıyla süslenen araçlarla şehir turu atan taraftarlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya geldi. Burada çalınan müzikle kolbastı ve horon oynayan taraftarlar, ellerinde meşalelerle tezahürat yaptı. Ayrıca havai fişek gösterileri de gerçekleştirildi.

- Bayburt

Bayburt'ta bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor bayrakları ve ellerindeki meşalelerle Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda toplanarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş yaparak şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda taraftarın katıldığı kutlamalar sürerken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Kent merkezinde taraftarlar, şampiyonluğu arabalarıyla tur atarak da kutladı.

- Artvin

Artvin'de Trabzonspor taraftarları, maçın bitiş düdüğünün ardından şampiyonluğu kutladı.

Artvin Trabzonspor Taraftar Derneğinin organizasyonunda Valilik binası önünden toplanan vatandaşlar, davul, zurna ve akordeon eşliğinde horon oynayarak şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Buradaki kutlamaların ardından araçlarla şehir turu atan taraftarlar, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye giderek kutlamaları sürdürdü.

Taraftarlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde Atabarı ve horon oynadı, meşale yaktı ve havai fişek gösterisinde bulundu.

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