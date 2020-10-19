Ordu, Bolu’ya örnek oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de belediyelerin başını ağrıtan katı atık sorununu kısa sürede çözüme kavuşturması birçok belediyenin dikkatini çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerindeki vahşi depolama alanlarını kapatarak yılların problemine neşter vurması, geri dönüşüm ve katı atıklardan enerji üretimi çalışmaları Bolu’ya örnek oldu.

Katı atık için yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak ve Başkan Güler’in tecrübelerinden yararlanmak isteyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, beraberinde Bolu Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme (BEKAB) Birlik Başkanı ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ile Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Gülden Özaydın Ordu’ya geldi.

“Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunacağız”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret eden heyet, katı atıkların bertaraf edilmesi, enerji üretimi ve geri dönüşüm çalışmaları konusunda Ordu’daki çalışmaları Bolu’da uygulamak istediklerini belirttiler.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, heyet üyelerini Ordu’da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti. Güler, “Bolu zaten çok sevdiğimiz ülkemizin en güzel vilayetlerinden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız hakkında bilgiler vereceğiz ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunacağız. İnşallah bu toplantı sonucunda somut çalışmalarda ortaya çıkar” dedi.