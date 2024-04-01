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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti'li Güler, vatandaşlara hitap etti:

AA AA
01.04.2024 07:53
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mehmet Hilmi Güler, "Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı vardır. Bu kazanan da demokrasimiz ve sizsiniz." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti'li Güler, vatandaşlara hitap etti:

Güler, seçim sonuçlarını kutlamak için Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılandı.

Seçimde halkın kazandığını belirten Güler, "Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı vardır. Bu kazanan da demokrasimiz ve sizsiniz. Biz bu muhteşem kadroyla birlikte sizlerle beraber bambaşka, yepyeni 5 yılı birlikte geçireceğiz." diye konuştu.

Güler, "Ordu, Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"2019 yılında, 5 yıl önce bu sözümle başlamıştım. Bu sözüm, çok önemli bir sözdür. Bu sözümün gereği olarak Allah'a hamdolsun ki gereken dersi verdik. Fındık Ordu'dan yönetilecek. Bizim emeğimizi kimse çalamaz. Bütün güçler bir araya gelseler, sizin sevginizi ortadan kaldıramaz. Bunu özellikle söyleyeyim. Bu mesajımı herkes alsın. Ordu siyaseti bundan sonra daha temiz olacak. Ordu, siyaseti de böylece temizlemiş oluyor. Bu çok önemli gelişmedir. Her şeye değer bu ve Ordu'nun önü açılmıştır. Ordu'da biz alçalmadan yükseleceğiz hep birlikte, bu ekiple birlikte. Hiçbir zaman ahlaki olmayan işe tevessül etmeyeceğiz."

Havai fişek gösterisi yapılan kutlamalara, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer ve İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ile MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik de katıldı.

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