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Ordu'da emekli kadın evinde ölü bulundu!

Recep Demircan Recep Demircan
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Ordu Perşembe'de gelen koku üzerine yalnız yaşadığı evine girilen vergi dairesinden emekli Ayten Yazıcı, ölü bulundu. Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Yazıcı'nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Ordu'da emekli kadın evinde ölü bulundu!

Kacalı Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında oturan Ayten Yazıcı'nın evinden önceki akşam gelen kötü kokular üzerine komşuları polisi aradı. İhbarla gelen polis, zili çaldı. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine yardım istenilen itfaiye ekipleri, gaz maskesi takıp, balkondan içeri girdi. Ayten Yazıcı'nın cansız bedeni bulundu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Yazıcı'nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Vergi dairesinden emekli olan Yazıcı’nın, bir süre önce eşinden boşandığı ve bir kızı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
ordu ayten yazıcı

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