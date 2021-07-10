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Ordu Oral-B Triatlonu başladı

10.07.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Oral-B Triatlonu başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oral-B Triatlonu başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Altınordu ilçesi sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe 27 ilden katılan sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele veriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, iki gün sürecek yarışların startını verdi.

Mehmet Hilmi Güler, triatlon sporunun, birçok spor dalında başarılı sporcuların yetişmesine imkan sunduğunu dile getirdi.

Bir yandan ailelerin, bir yandan da sporcuların etkinlik heyecanını yaşadığını belirten Güler, "Buradan çıkan sporcular da birçok spor dalında hem başarılı oluyor hem de sağlık kazanıyor. Çok başarılı bir organizasyon oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bayram Yalçınkaya ise organizasyonda toplamda start alan 428 sporcunun olduğunu kaydederek, "Bu sayı, yaklaşık 1200 kişi dahilinde Ordu'da olduğumuzu gösteriyor. Çünkü özellikle minik gruplarımız bizim M1, M2, M3 dediğimiz gruplar, aileyle geliyor. Şu anda biz Ordu'ya özellikle pandemi ortamında esnafların, otelcilerin sıkıntı yaşadığı bu ortamda ciddi bir can suyu vermiş olduk diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen sene salgının en yoğun olduğu dönemde burada yine organizasyon yaptıklarını anımsatan Yalçınkaya, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'e destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Yalçınkaya, sporcular ile ailelerinin kenti çok güzel bulduğuna işaret ederek, "Biz bir nevi spor turizmi de yapmış oluyoruz. Ülkemizin güzel noktalarını camiamıza da tanıtmış oluyoruz. Bizim spor camiasından insanlar belki burayı ileride tatil yapılabilecek bir yer olarak hafızalarına katacak." değerlendirmesinde bulundu.

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