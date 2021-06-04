"Ordu tostu"na coğrafi işaret belgesi verildi

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan Ordu tostu, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle coğrafi işaret aldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner tarafından yapılmaya başlanan Ordu tostu için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonrası Türk Patent Enstitüsü'nün 1 Haziran 2021 ve 102 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanan Ordu tostunun tescil işlemi tamamlanmış oldu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, kentte marka değeri yüksek bir lezzet olan Ordu tostunun, önemini tescillemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla coğrafi işaret tescil başvurusu yaptıklarını belirtti.

Ultav, başvurunun, tescil edilerek yayımlandığını dile getirerek, coğrafi işaret tescilli ürünlerin son yıllarda ülkede oldukça yaygınlaştığını ve öneminin her geçen gün arttığına işaret etti.