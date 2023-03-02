Ordu TSO Adıyaman'da 152 konteynerden oluşan "Ordu köyü" kuracak

OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, Trabzon'da imalatı tamamlanıp Ordu'ya getirilen konteynerleri inceledi.

Karlıbel, gazetecilere, depremzedelere yönelik başlattıkları kampanya kapsamında şimdiye kadar bağış hesaplarında 6 milyon lira toplandığını söyledi.

Bu bağışlarla depremin en çok etkilendiği iller arasında bulunan Adıyaman'a, "Ordu köyü" adında konteyner kent kuracaklarını belirten Karlıbel, kampanyaya 52 konteyner hedefiyle başladıklarını ancak bu sayının daha sonra 100'ün üzerine çıktığını ifade etti.

Karlıbel, kampanyaya desteklerin sürdüğünü kaydederek, bu süreçte afetzedeleri yalnız bırakmayan bağışçılara, yönetim kurulu ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Gelen bağışlarla konteyner yaptırdıklarını aktaran Karlıbel, bunları en iyi şekilde donattıklarını, insanların içerisinde huzurla yaşayabileceği mekan haline dönüştürdüklerini söyledi.

Karlıbel, tamamlanan konteynerlerin peyderpey tırlara yüklenerek bölgeye gönderildiğini belirterek, "İnşallah 52 konteyner ile çıktığımız bu yolda, hedefimizi 152 yapacağız. Lütfen bağışlarımız devam etsin. Çünkü bu çok büyük bir yara. Kolay kolay kapanacak gibi durmuyor. Sahayı inceleyip gördüğümüzde bu ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu anladık." dedi.

Şimdiye kadar 105 konteynerin imalatının tamamlandığını bildiren Karlıbel, bugün itibarıyla tamamlanan konteynerin tamamını bölgeye sevk ettiklerini sözlerine ekledi.

