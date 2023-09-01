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Ordu'da 460 balıkçı teknesi yeni av sezonuna hazır

01.09.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da, 2023-2024 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Ordu'da 460 balıkçı teknesi yeni av sezonuna hazır

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe ilçesinde Kışlaönü Balıkçı Barınağı'ndaki törende, balıkçıların hasretle beklediği günün geldiğini söyledi.

Balıkçılığın Ordu için önemli olduğunu belirten Yılmaz, gerek avcılığın gerekse yetiştiriciliğin istihdama ve ekonomiye ciddi katkılar sağladığını dile getirdi.

Yılmaz, ilde faaliyet gösteren ruhsatlı 460 teknede 7 bin 500 balıkçının çalıştığını, 4 bin kişinin de amatör balıkçı belgesi olduğunu vurguladı.

Geçen yılın verilerine göre Ordu'da 27 bin ton su ürünleri avlandığını ifade eden Yılmaz, 32 kafes balıkçılığı işletmesinde de 5 bin 500 ton levrek ve somon üretildiğini kaydetti.

Balıkçılığın ekonomiye ciddi katkı sağladığını yineleyen Yılmaz, "Hem avcılıktan hem de yetiştiricilikten elde edilen ürünlerin parasal değeri de 1 milyar liranın üzerinde." dedi.

Yılmaz, kentte 9 balıkçı barınağı, 12 su ürünleri kooperatifi, 5 su ürünleri işleme tesisi bulunduğunu dile getirdi.

Özellikle çocukların ve yaşlıların beslenmesinde önemli olan su ürünleri sektörünü sonraki nesillere taşımak adına gerekli tüm çalışmaları yapacaklarının altını çizen Yılmaz, balıkçılara bereketli kazançlar diledi.

Perşembe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz ise yaz boyunca ağ onarımı ve teknelerin bakımını yaptıklarını, bu gece de "vira bismillah" diyeceklerini söyledi.

Vali Muammer Erol, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de katıldığı törende, İl Müftüsü İsmail Çiçek dua etti.

Protokol üyeleri, daha sonra balıkçı teknesi ile denize açıldı.

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