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Ordu'da 7 evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

08.03.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da 7 evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Madenköy Mahallesi'nde 7 evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik oluşturulan özel jandarma ekibi, şüphelilerin M.K. (33), S.K. (40) ve A.K. (38) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 11 kuzine soba ile çok sayıda ev eşyası ve tarım aleti ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K, S.K. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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