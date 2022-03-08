Ordu'da 7 evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Madenköy Mahallesi'nde 7 evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik oluşturulan özel jandarma ekibi, şüphelilerin M.K. (33), S.K. (40) ve A.K. (38) olduğunu belirledi.
Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 11 kuzine soba ile çok sayıda ev eşyası ve tarım aleti ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K, S.K. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz