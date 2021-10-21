Ordu'da 92 yaşındaki Nuriye nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 92 yaşındaki Nuriye Ergen, Mehmetçik için 32 çift çorap ördü.

İlçenin Güzelyurt Mahallesi'nde tek başına yaşayan bir çocuk annesi Nuriye Ergen, bir süre önce Mehmetçik için çorap örmeye başladı.

Kendi imkanlarıyla malzemeleri temin eden Ergen, 32 çift yün çorap ördü.

Durumun, Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine ekipler, Nuriye Ergen'i evinde ziyaret ederek, örmüş olduğu çorapları teslim aldı.

Ergen, ördüğü çorapların yanı sıra mağazadan satın aldığı içlikleri de ekiplere verdi.

Nuriye ninenin elini öpüp, kendisi ile bir süre sohbet eden Ordu İl Jandarma Komutanlığı personel, yaşlı kadının ihtiyaçlarını sorarak, hayır duasını aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ellerin dert görmesin Nuriye Teyze. Ordu Ulubey ilçesinde ikamet eden Nuriye teyzemizin örmüş olduğu el emeği göz nuru çoraplar, kahraman Mehmetçiklerimize teslim edilmek üzere Ordu İl Jandarma Komutanlığımız tarafından teslim alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

