Ordu'da araçla çarparak eşini öldüren sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

Ordu'nun Korgan ilçesinde boşanmak isteyen eşini aracıyla çarparak öldüren sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Kasım 2021'de minibüsle çarptığı eşi Selime P'nin (41) ölümüne, kızı Havva Nur P'nin (21) ise yaralanmasına neden olan İbrahim P. (48) hakkındaki iddianameyi tamamladı.

Tutuklu sanık hakkında, eşine karşı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kızına karşı da "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise müebbet hapis cezası istenen iddianame, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İbrahim P'nin, sokakta yürürken araçla çarptığı eşi ve kızının yere düştüğü, şüphelinin araçtan inerek maktulü tekmelediği belirtildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen müşteki Havva Nur P. ise babası ile annesi arasında devam eden boşanma davası bulunduğunu, babasının, annesi ve kendisini daha önceden tehdit ettiğini, son zamanlarda annesine "Seni öldüreceğim, senin sonun yok." şeklinde tehditte bulunduğunu belirtti.

Sanığın yargılanmasına duruşma gününün belirlenmesinin ardından başlanacak.

