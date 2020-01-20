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  4. Ordu’da aranan 59 kişi yakaladı, 11’i tutuklandı

Ordu’da aranan 59 kişi yakaladı, 11’i tutuklandı

ORDU HABERLERİ  | 20.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Ordu’da son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs yakalanırken 11’i tutuklandı.Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde haklarında değişik suçlardan aranması olan 59 şahıs yakalandı.

Ordu’da son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs yakalanırken 11’i tutuklandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde haklarında değişik suçlardan aranması olan 59 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Bu arada aynı tarihlerde yapılan denetimlerde 6 kadına fuhuş yapmaktan, 2 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 8 kişiye dilencilikten, 9 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye gürültü yapmaktan, 2 kişiye kimlik bildirmemekten, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 1 kişiye yasak av yapmaktan, 1 kişiye de çalışanlarına ait kimlik bildirimi yapmadığı için Kabahatler Kanunu’na göre idari işlem uygulandı.

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