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Ordu'da arazi kavgasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

12.07.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da arazi kavgasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Oluklu Mahallesi'nde Ahmet Ç. ile Nurettin E. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirine tabancayla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Nurettin E, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Ahmet Ç, 112 Acil Servis ekibince Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Nurettin E’nin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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