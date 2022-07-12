Ordu'da arazi kavgasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Oluklu Mahallesi'nde Ahmet Ç. ile Nurettin E. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirine tabancayla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Nurettin E, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Ahmet Ç, 112 Acil Servis ekibince Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Nurettin E’nin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz