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Ordu'da asfalt üretiminden 8 ayda 3,5 milyon liralık tasarruf

20.01.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Hem kendi tesislerimizde üretimimizi yapıyoruz hem de şehrimizin asfalt ihtiyacını Avrupa standartlarına uygun bir şekilde yerine getiriyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Asfalt Plent Tesisi sayesinde 8 aylık süre içerisinde 3,5 milyon lira tasarruf edildi.

Maliyeti düşürmek ve asfaltın buluşmadığı mahalle bırakmamak adına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle açılan asfalt üretim tesisi, 2020 yılında belediyenin bünyesine kazandırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip Ordu'da asfaltı olmayan ilçe, mahalle bırakmamak için çalıştıklarını belirtti.

Daha öncesinde bulunan tesislerin üretim kapasitesinin düşük, son teknolojiden uzak ve sadece yama işlerinde kullanılmak üzere üretim gerçekleştirdiğini aktaran Güler, "Bu tesislerin üretim kapasitesi ise hedeflenen altında kalıyordu. Bu da sahadaki personelimizin asfalt nakliye ve serim ekipmanlarının etkili çalışmamasına sebep oluyordu. Tüm sebepler doğal olarak maliyet artışına neden oluyor ve yeterli verimi elde edemiyorduk. Bu sebeple günümüz teknolojisinin en iyi asfalt tesisini şehrimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Güler, 2020 Mayıs ayında üretime başladıkları tesiste bu zamana kadar 163 bin ton asfalt ürettiklerini ve ihtiyaç duyan mahalleleri asfaltladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hem zamandan hem de ekonomik olarak elverişli tesisimizde 8 ay içerisinde 3,5 milyon lira tasarruf etme imkanı bulduk. 2021 yılında ise tam kapasite çalışan tesisimizde 18 milyon lira tasarruf etmeyi planlıyoruz. Hem kendi tesislerimizde üretimimizi yapıyoruz hem de şehrimizin asfalt ihtiyacını Avrupa standartlarına uygun bir şekilde yerine getiriyoruz."

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