YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da balıkçı tezgahları şenlendi

Ordu’da balıkçı tezgahları şenlendi

ORDU HABERLERİ  | 01.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Denizlerde dün gece başlayan av sezonu sonrası Ordu’da balıkçı tezgahları şenlendi.

Denizlerde dün gece başlayan av sezonu sonrası Ordu’da balıkçı tezgahları şenlendi. Balıkçılar, bu yıl palamut balığından oldukça umutlu olduklarını, şuanda tanesi 10 liradan satılan palamudun ilerleyen günlerde fiyatının düşeceğini kaydetti.
Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, dün gece itibariyle sona erdi. 1 Eylül tarihi gecesi itibariyle avlanmaya başlayan Ordulu balıkçılar, yeni sezondan umutlu. Geçtiğimiz yıl palamut olmadığını hatırlatan balıkçılar, bu yıl ise hem palamut hem de hamsi balığı açısından oldukça verimli bir avlanma sezonu geçireceklerinden umutlu olduklarını kaydettiler.
Şuanda tezgahlarda küçük boy palamutun tanesi 10 liradan satılırken balıkçılar, ilerleyen günlerde tüm balık fiyatlarının daha da düşeceğini kaydettiler. Balıkçılar ayrıca, korona virüsüne karşı balık tüketiminin direnci arttırdığını söylediler.

"Virüse karşı balık oldukça önemli"
Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, dün gece itibariyle başlayan av sezonundan bu yıl umutlu olduklarını kaydettiler. İlk gün olduğu için tezgahların zayıf olduğunu ancak birkaç gün sonra tezgahlarını şenleneceğini ve fiyatların da düşeceğini ifade eden Çamaş, “Korona virüsünden dolayı satışlarımız arttı. İnsanların haftada 3 kere balık tüketmesi lazım. Virüsün en büyük düşmanı balık. Mezgit ve hamsi 25, palamut tane 10, levrek 40 kilogramı 40, çupra 35 lira. İlerleyen günlerde balık bollaşınca daha da düşecek” diye konuştu.
Balıkların şuan için az olduğunu ifade eden balıkçı Cafer Çamaş, “İnşallah artmasını bekliyoruz. Halkımız da ucuz şekilde yer, biz de kazanırız. Ancak şuan az olduğu için pahalı” dedi.
Vatandaşlar ise özellikle palamut balığını tercih ettiklerini ve ilerleyen günlerde ucuzladıkça daha çok balık tüketeceklerini kaydettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Ordu Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:18
Sabah
05:48
Öğle
12:34
İkindi
16:13
Akşam
19:09
Yatsı
20:33

Ordu Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Koçak Eczanesi
Altinordu
Mert Gerçeker Eczanesi
Altinordu
Serdaroğlu Eczanesi
Altinordu
Çalışkan Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Deva Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Çakıroğlu Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Dokuz Eylül Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ekipler, su sıkıntısı yaşanmaması adına görev başında
Ekipler, su sıkıntısı yaşanmaması adına görev başında
Gaga Gölü bayramda ziyaretçi akınına uğradı
Gaga Gölü bayramda ziyaretçi akınına uğradı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.