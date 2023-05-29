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Ordu'da bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi

29.05.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Erhan Kurt'un cenazesi toprağa verildi.

İlçe merkezinde dün akşam çıkan tartışmanın ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve kaldırıldığı Altınordu ilçesindeki özel hastanede yaşamını yitiren Kurt'un cenazesi, yakınları tarafından Gülyalı Merkez Camisi'ne getirildi.

Erhan Kurt'un cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Sayaca Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Gülyalı Kaymakamı Mustafa Bayram, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, CHP İl Başkanı Mehmet Kaptanoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Melikşah Murat Genç ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan E.K, S.Ç. ve R.S. adliyeye sevk edildi.

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Ordu Gülyalı kavga

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