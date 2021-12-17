Ordu'da boş araziye devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Ordu'dan Samsun istikametine giden S.D. idaresindeki 77 AJ 200 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Sürücü S.D. ve araçtaki H.D. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



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