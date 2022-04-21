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Ordu'da cenaze nakil aracına ateş açan kişi gözaltına alındı

21.04.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da cenaze nakil aracına ateş açan kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Kumru ilçesinde yakınının cenaze defin yeri konusunda anlaşamayan kişi cenaze nakil aracına ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, Karacalı Mahallesi'nde, S.Z, vefat eden yakınının defin yeri konusunda akrabalarıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Z, tabanca ile cenazenin bulunduğu Ordu Büyükşehir Belediyesine ait nakil aracına ateş açtı.

Aracın ön kısmına isabet eden kurşunlardan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Öte yandan kurşunların sekmesi sonucu bir iş yerinin camında da hasar oluştu.

S.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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