YURTHABER
  4. Ordu’da çilek ve mantar üretimi arttı

Ordu’da çilek ve mantar üretimi arttı

ORDU HABERLERİ  | 11.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Ordu’da son yıllarda üretim miktarının arttırılması için çalışma yürütülen çilek, istiridye mantarı, solucan gübresi üretimi konusunda 2019 yılında önemli mesafe kaydedildi.Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, özellikle çilek üretiminde önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti.

Ordu’da çilek ve mantar üretimi arttı

Ordu’da son yıllarda üretim miktarının arttırılması için çalışma yürütülen çilek, istiridye mantarı, solucan gübresi üretimi konusunda 2019 yılında önemli mesafe kaydedildi.
Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, özellikle çilek üretiminde önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti. Yılmaz, “2012 yılında 15 tona kadar gerileyen çilek üretimimiz yaptığımız çalışmalar sonucunda bu yıl bin 43 ton olarak gerçekleşti. Yine 50 dekar alanda açıkta çilek bahçesi tesis ettik” dedi.
Yılmaz, istiridye mantarı üretimi konusunda büyük aşama kaydedildiğini ifade ederek, “2015 yılında 1 tane istiridye mantarı tesisi bulunurken, 2019 yılı itibariyle 29 tane kültür mantarı üretimi yapan tesis sayısına ulaştık” bilgisini verdi.
Yılmaz, solucan gübresinin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında 15 adet yeni işletme kurarak solucan gübresi üretimi yapan işletme sayısının 26’ya ulaştığını sözlerine ekledi.

Ordu’da çilek ve mantar üretimi arttı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Boztepe’ye 5 yıldızlı projeBoztepe’ye 5 yıldızlı proje
Atinkaya: “Her okulumuza bir etkin okul hedefi verdik”Atinkaya: “Her okulumuza bir etkin okul hedefi verdik”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar kürüdü

Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar kürüdü

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Ordu Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:46
Öğle
12:41
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:52

Ordu Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Candan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Türkmenler Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Bahçelievler Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Derman Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Koçyiğit Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Konak Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Eski Hepar Ünye İlçe Başkanı Öldürüldü

Eski Hepar Ünye İlçe Başkanı Öldürüldü

Her Gece Rüyasında Oğlunu Görüyor

Her Gece Rüyasında Oğlunu Görüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.