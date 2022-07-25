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Ordu'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

25.07.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Dolunay Mahallesi Kutlukent kavşağında, Gürcistan uyruklu Maksim Sercoleviç idaresindeki yabancı plakalı cip ile Özcan Hekim'in kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hekim, sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özcan Hekim, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Ordu fatsa ilçesi

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