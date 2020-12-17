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Ordu’da çok sayıda kaçak telefon ve malzemeleri ele geçirildi

ORDU HABERLERİ  | 17.12.2020 14:00 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kumru ilçesinde çok sayıda kaçak telefon ve buna bağlı malzemeler ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kumru İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin kaçak eşya ürünlerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları sırasında Kumru ilçesinde cep telefonu ve cep telefonu aksesuar satışı yapan 4 işyerinde eş zamanlı olarak arama yapıldı.

Ordu’da çok sayıda kaçak telefon ve malzemeleri ele geçirildi

Ordu’nun Kumru ilçesinde çok sayıda kaçak telefon ve buna bağlı malzemeler ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kumru İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin kaçak eşya ürünlerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları sırasında Kumru ilçesinde cep telefonu ve cep telefonu aksesuar satışı yapan 4 işyerinde eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda tahmini piyasa değeri 70 bin lira olan 15 adet kayıt dışı akıllı telefon, 51 adet kayıt dışı tuşlu telefon, 30 adet cep telefonu ekranı, 18 adet yurt dışı menşei cep telefon kulaklığı, 14 adet yurt dışı menşei radyo, 14 adet yurt dışı menşei bluetooh kulaklığı, 6 adet cep telefonu bataryası ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak 4 şüpheli şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı.

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