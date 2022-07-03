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Ordu'da denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

03.07.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Ordu'da denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki plajda arkadaşlarıyla denize giren Resul Akkaya (23) akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı.

Akkaya'nın denizde gözden kaybolduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yoğun dalganın olduğu denizde arama çalışması başlatan ekipler, kaybolan Resul Akkaya'yı bulmak için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık 20 kişinin katıldığı aramalarda, Akkaya'yı bulmak için çalışmalar sürüyor.

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