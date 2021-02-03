Ordu’da direklerden telefon kablosu çalanlar yakalandı

Ordu’da enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Gölköy ilçesinin Çatak Mahallesi’nde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı ihbarı alınması üzerine Gölköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme (OYİ) unsurlarınca sıkı bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma neticesinde M.K., N.K. ve B.K. isimli şahıslar bir araç içerisinde yakalandı. Şüpheli şahısların 6 direk arasından yaklaşık 300 metre uzunluğundaki bakır telefon kablosunu özel yöntemlerle çaldıkları, olay yerinden kısa sürede uzaklaştıkları, 5 direk arasında yaklaşık 200 metre kabloya da zarar verdikleri tespit edildi.

Mahkeme çıkarılan 3 kişiden N.K. tutuklanarak cezaevine konulurken M.K. ve B.K. şüpheli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



