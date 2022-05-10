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Ordu'da engelli oğluna akülü sandalye alırken dolandırılan kadın savcılığa başvurdu

10.05.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da engelli oğluna akülü sandalye alırken dolandırılan kadın savcılığa başvurdu

Ordu'da, engelli oğluna internet üzerinden ikinci el akülü tekerlekli sandalye almak isteyen kadını dolandırdığı iddia edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 30 yaşındaki zihinsel ve bedensel oğluyla yaşayan Bilge Lafcı, ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde gördüğü 2 bin lira değerindeki akülü tekerlekli sandalyeyi almak için ilan sahibiyle iletişime geçti. İletişime geçtiği kişiyle anlaşan ve verilen banka hesabına 2 bin lira yatıran Lafcı, bir hafta geçmesine rağmen ürün gönderilmediği ve iletişime geçtiği kişi ve yakınlarına ulaşamadığı gerekçesiyle Cumhuriyet savcılığına başvurdu. Savcılık, Lafcı'nın şikayetçi olduğu 3 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Bilge Lafcı, AA muhabirine, ikinci el akülü araç almak için iletişim kurduğu S.A, A.A. ve soy ismini bilmediği H. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Elindeki tüm dokümanları savcılığa teslim ettiğini belirten Lafcı, şahısların kısa sürede yakalanmasını beklediğini ifade etti. Lafcı, parayı verilen hesaba yatırırken bazı yakınlarının dolandırıldığını söyleyerek kendisini uyardığını ancak bunları dikkate almadığını anlatarak "Engelliler üzerinden böyle bir şey yapılmaz diye düşündüm. Ama işin sonunda dolandırıldığımı fark ettim." dedi.

Bilge Lafcı, başka ailelerin kendisi gibi mağdur olmaması için dikkat etmelerini istedi.

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