Ordu'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, eski erkek arkadaşını bıçakla yaralayan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçenin Dumlupınar Mahallesi'nde dün bir araya geldiği eski erkek arkadaşı E.Ö'yü, çıkan tartışma üzerine bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Z.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen Z.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

E.Ö'nün, Ordu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor.



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