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Ordu'da ev hanımlarından sağlıkçılara moral ikramı

ORDU HABERLERİ  | 14.04.2020 13:50 | Son Güncelleme

Ordu'da ev hanımlarından sağlıkçılara moral ikramı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir grup ev hanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına hazırladıkları yemekleri ikram ederek destek oldu.

İlçede yaşayan 7 ev hanımı, evde hazırladıkları yemekleri sağlıkçılara ikram ederek moral verdi.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Fatih İleri, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür destekleri gördüklerinde sağlık çalışanları olarak duygulandıklarını söyledi.

Vatandaşın desteğinin hissetmenin sağlık çalışanlarına güç verdiğini ifade eden İleri, şöyle konuştu:

"Ünye'nin kadınları hastanemizin çalışanlarına, bizlere ikram etmek üzere el emeği göz nuru çeşitli yiyecekler yapmışlar. Bizlere bu süreçte yardımcı olmak, moral ve motivasyonumuza katkı yapmak için böyle güzel bir organizasyon yapmışlar. Bunlar bizi duygulandırıyor. Arkamızda halkımızın desteğinin olduğunu hissetmek, görmek bizlere güven veriyor, gücümüze güç katıyor."

İleri, hastane yönetimi olarak tüm Ünyeli kadınlara teşekkür etti.

Ev hanımlarından Serap Ersöz ise hastane yönetimiyle görüşerek önce izin aldıklarını, ardından bu çalışmayı yaptıklarını belirtti.

Evlerinde hazırladıkları yemek, börek, tatlı, kurabiye gibi ürünleri sağlık çalışanlarına ikram etmek üzere hastaneye ulaştırdıklarını anlatan Ersöz, "Bu zor dönemde canla başla çalışan sağlıkçılarımız için bir şey yapmak istedik. Onlara destek olmak, moral ve motivasyonlarına katkı sunmak ve yüzlerini gülümsetebilmek için böyle bir organizasyon yapmayı kararlaştırdık. Bunu tüm Ünye'nin kadınları adına yaptık." dedi.

Ersöz, hastane çalışanlarına, doktorlarına ve sağlık camiasına gayretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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