Ordu'da evde çıkan yangında görme engelli kişi hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Karagöz Mahallesi'nde, Mevlide Karabulut ile görme engelli oğlu Ramazan Karabulut'un yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında anne Karabulut dışarı çıkmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Eve giren ekipler, Ramazan Karabulut'un (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabulut'un cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

