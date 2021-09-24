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Ordu'da hastalanan kişi sedyede 2 kilometre taşınarak ambulansa alındı

24.09.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da hastalanan kişi sedyede 2 kilometre taşınarak ambulansa alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hastalanan kişi, sedyede yaklaşık 2 kilometre taşınarak alındığı ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan sağanak dolayısıyla teyakkuzda olan belediye ekipleri, ilçeye bağlı Zafer Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mahmut Yaşar'ın (60) rahatsızlandığının bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağış nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı eve yürüyerek ulaştı.

AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin desteğiyle evinden alınan Yaşar, zorlu arazi şartlarında sedye ile yaklaşık 2 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Hastaneye kaldırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Gündoğdu, ekiplerin özverili çalışma ortaya koyduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler, olayı öğrenir öğrenmez ekiplerini hemen buraya gönderdi. AFAD ve 112 Sağlık ekipleriyle yapılan çalışma ile hasta vatandaşımız ambulansa, oradan da hastaneye ulaştırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, AFAD ve 112 ekiplerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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