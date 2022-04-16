YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı

Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı

16.04.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı

Ordu'nun Korgan ilçesinde, Jersey Irkı Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçilere 300 inek dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçedeki kapalı pazarda gerçekleştirilen törende, kendi kendine yeten bir şehir olmak amacıyla çıktıkları yolda tarım ve hayvancılığın gelişmesi için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Jerseyin, kentin iklimine en uygun sığır ırkı olduğunu anlatan Güler, bu ineklerin süt verimi bakımından adeta fabrika gibi olduğunu dile getirdi.

Güler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Korgan Süt Üreticileri Birliği ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri proje kapsamında 50 çiftçiye 300 inek dağıtacaklarını belirterek, süt verimliliği yüksek olan Jersey ırkı ineklerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ise Güler'in göreve gelmesiyle başlatılan tarım ve hayvancılık projelerinin değerinin salgınla birlikte daha da anlaşıldığını vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da Jersey Irkı Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'nin meyvelerinin kısa zaman sonra daha net görüleceğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından kurayla belirlenen 50 çiftçiye 300 inek teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyorKaradeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyor
"Malatya'daki ceza infaz kurumunda Kur'an-ı Kerim'lerin toplatıldığı" iddiası"Malatya'daki ceza infaz kurumunda Kur'an-ı Kerim'lerin toplatıldığı" iddiası
Emine Erdoğan'dan sanatçılarla iftarın ardından paylaşım:Emine Erdoğan'dan sanatçılarla iftarın ardından paylaşım:
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 18 Nisan Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:38
Öğle
12:33
İkindi
16:17
Akşam
19:18
Yatsı
20:44
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.