YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

25.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte geçen hafta bazı bölgelerde metrekareye 260 kilogram yağış düştü, il genelinde 336 heyelan ve toprak kayması yaşandı.

Yağış nedeniyle Çamaş ilçesine bağlı Budak Mahallesi Mahmat mevkisinde 7 haneye ulaşımı sağlayan yol üzerine iki noktada dağdan kopan toprak kütlesi kaydı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin teknik incelemesi sonucu, zemindeki oynaklık nedeniyle heyelana ilk etapta müdahale edilmedi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, gerekli önlemlerin alınması ve iş güvenliğinin sağlanmasının ardından heyelanlı bölgelere müdahalede bulundu.

Çalışmalar sonrası 7 haneye hizmet veren yol ulaşıma açıldı. OSKİ ekipleri de içme suyu hatlarının yenilenmesi için harekete geçti.

Heyelanlı bölgede güvenliğin sağlanması için taş duvar yapılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba oğulun boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarışları güvenlik kamerasına yansıdıBaba oğulun boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarışları güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğuİstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu
GÜNCELLEME - Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulunduGÜNCELLEME - Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ordu heyelan ulaşım

Ordu Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:11
Öğle
12:40
İkindi
16:36
Akşam
20:00
Yatsı
21:40
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.