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Ordu'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

25.07.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı'nda, Ahmet Küçükhasan yönetimindeki 52 RC 565 plakalı otomobil ile Enver Akkuş'un kullandığı 55 NM 452 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Bediye Akkuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Tufan ve Mahmut Akkuş, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Büşra Küçükhasan yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Tufan Akkuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ordu

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