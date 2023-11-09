YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da İsrail firması ile yapılan enerji yatırım anlaşması feshedildi

Ordu'da İsrail firması ile yapılan enerji yatırım anlaşması feshedildi

09.11.2023 07:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ordu Enerji AŞ ile İsrail menşeli firma arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşmasının feshedildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, X sosyal medya hesabından, "Boykot milli bir iradedir ve sarsılamaz" başlıklı paylaşım yaptı.

"Üzerimize atılan iftiralara, asılsız mesnetsiz iddialara yönelik Ordu Büyükşehir Belediyesi adına mecburi bir açıklama yapmak zorunda kaldık." ifadelerini kullanan Güler, şunları kaydetti:

"İsrail'in vahşi saldırıları neticesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kitlesel boykot uygulamaları henüz başlamamışken, İsrail menşeli bir firma ile iştirak şirketimiz Ordu Enerji AŞ arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşması 17 Ekim 2023 tarihinde tarafımızca, tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunu yanıltan iftira niteliğindeki haberlere ve söylemlere yer verenler ile hukuk önünde hesaplaşacağız. Hukuki mücadele neticesinde elde edilen tazminatları ise yardım kuruluşları üzerinden Gazze'ye bağışlayacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt’te çocukların kavgasında bir kişi bıçakla yaralandıSiirt’te çocukların kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı
Tabancayla vurulan 13 yaşında, cinayet zanlısı 11Tabancayla vurulan 13 yaşında, cinayet zanlısı 11
Şeker pancarı yüklü tır 2 kişinin bulunduğu otomobili ezdi geçti: 1 ölü, 2 yaralıŞeker pancarı yüklü tır 2 kişinin bulunduğu otomobili ezdi geçti: 1 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Ordu İsrail Mehmet Hilmi Güler büyükşehir belediyesi

Ordu Namaz Vakitleri 9 Kasım Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
07:01
Öğle
12:17
İkindi
14:58
Akşam
17:24
Yatsı
18:45

Ordu Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Perşembe

Cumhuriyet eczanesi
Altinordu
Halk eczanesi
Aybasti
Seçkin eczanesi
Fatsa
Saglik eczanesi
Altinordu
Ulubey eczanesi
Ulubey
Cömert eczanesi
Kabatas
Ahsen eczanesi
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.