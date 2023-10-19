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Ordu’da İsrail saldırılarına konvoylu tepki

19.10.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde İsrail’in Gazze’de hastane saldırısı sonrası ölen yüzlerce vatandaşlar için tepki konvoyu oluşturuldu.

Ordu’da İsrail saldırılarına konvoylu tepki

İsrail’in Gazze’de El-Ahli Hastanesi’ne saldırısından sonra sosyal medya üzerinden toplanan çok sayıda Ünyeli genç, ilçe genelinde araç konvoyu düzenleyerek yapılanlara tepki gösterdi. Türk bayraklarıyla Karşıyaka Mahallesi’nde toplanan yaklaşık 100 kişi, İsrail aleyhine sloganlar atarak çocuk, genç yaşlı ve kadınların öldürüldüğü bombalı saldırıya sert tepki gösterdi.

Ahmet Otyakmaz isimli vatadaş, “Dün gece İsrail’in yaptığı saldırıyı esefle kınıyoruz. Biz de Ünye gençleri olarak bu yaşanan zulümlere dur denilmesini istiyoruz. Sivil, çoluk çocuk, kadın erkek demeden İsrail’in yaptığı acımasız katliamlara tepki gösterelim istedik. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’de yaşanan katliamlarla ilgili olarak Müslüman ülkelerin adım atmaları konusunda çağrıda bulunması, sessiz kalmadığının göstergesidir. Cumhurbaşkanımızın da İsrail için yaptırım konusunda bir adım atmasını bekliyoruz” dedi.

Yaşananlar nedeniyle İsrail’in bir terör örgütü gibi davrandığını söyleyen Semih Demirel ise, “Yaşanan İsrail saldırısı sonrası binlerce çocuğun ölüm haberini aldığımızda içimiz parçalandı. Biz Ünye gençleri olarak sosyal medya üzerinden haberleşerek bu tepki konvoyunu gerçekleştirdik. Büyüklerimizden ve devlet yöneticilerimizden Gazze ve Filistin için gerekli adımların atılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 100 kişilik grup, ilçenin birçok noktasında Türk bayraklarıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu. Konvoya ayrıca çevredeki vatandaşlarda destek verdi.

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