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Ordu'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

27.09.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bölgede dedektör, jeneratör, hilti, karot makinesi ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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