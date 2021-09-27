Ordu'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bölgede dedektör, jeneratör, hilti, karot makinesi ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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