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Ordu'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

26.05.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Davut Tayip Şahin (20) yönetimindeki 55 AEK 685 plakalı kamyonet, Ünye Çevre Yolu Curi mevkisi Çaybaşı viyadüğü altında, arıza yaptığı için yol kenarına park edilmiş 28 ABC 898 plakalı çimento yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücü Şahin ile yanında bulunan Emre Gülaçtı'yı bulunduğu yerden çıkarttı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Gülaçtı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Şahin ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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